İniesta Vissel Kobe'yle anlaştı

Andres Iniesta, Lukas Podolski ile takım arkadaşı oldu. Barcelona kariyerini noktalayan İspanyol futbolcunun yeni durağı Japonya oldu.
TRANSFER RESMİLEŞECEK
Japonya Ligi takımlarından Vissel Kobe'nin Iniesta ile anlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmileşeceği açıklandı.
YENİ EVİME GİDİYORUM
İmza atmak için Japonya'ya uçan İspanyol yıldız, uçağın içinden fotoğrafını paylaşırken ''Yeni arkadaşlarımla birlikte yeni evime doğru yola çıktım'' sözlerini kullandı.
Adı uzun süredir Çin ekipleriyle anılan Iniesta, Lukas Podolski'nin de forma giydiği Vissel Kobe'ye transfer olmaya karar verdi.