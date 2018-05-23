İniesta Vissel Kobe'yle anlaştı

1 Aykut Kocaman, yönetime sunacağı raporu hazırladı Fenerbahçe'de yapılacak seçim sonrası istifasını yeni yönetime iletecek olan Aykut Kocaman, gelecek sezon yapılması gerekenlerle ilgli de bir rapor sunacak.

2 Şenol Güneş'in Gökhan Töre kararı Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 1.5 sezondur yeşil sahalardan uzak kalan Gökhan Töre'nin takımda kalmasını istedi.

3 Ümit Davala: İlk hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak Galatasaray'da Fatih Terim ile birlikte göreve gelen yardımcı antrenörlerden Ümit Davala, önümüzdeki sezon hedeflerinin Şampiyonlar Ligi gruplarından bir üst tura çıkmak olduğunu söyledi.

4 Cristiano Ronaldo: Liverpool'dan daha iyiyiz Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, Liverpool'a saygı duyduğunu ancak Real Madrid'in daha iyi bir takım olduğunu söyledi.

5 Beşiktaş'a Japon sağ bek Gelecek yılın takımını kurmak için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Gökhan Gönül'e alternatif olarak Gotoku Sakai'yi transfer edecek.

6 2017-2018 sezonunun en iyi 11'i Süper Lig'de 2017-2018 sezonu sona erdi. 34 hafta sonunda en iyi performansı gösteren futbolculardan bir 11 kurduk.

7 Şampiyon Galatasaray'ın bayrağı Boğaz'a asıldı Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyon olan Galatasaray'ın sarı-kırmızılı bayrağı Boğaz'da dalgalanmaya başladı.

8 Fatih Terim'in istediği 3 yerli isim Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, 3 yerli ismi gündemine aldı.

9 Beşiktaş'ta 4 futbolcu gönderiliyor Beşiktaş'ta beklentilerin altında kalan isimlerle yollar ayrılıyor. İlk etapta Negredo, Lens, Love ve Veli Kavlak gönderilecek.