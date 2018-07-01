Iniesta'dan milli formaya veda

Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya'ya elenen İspanya'nın 34 yaşındaki yıldızı milli kariyerini noktaladı. İspanya Milli Futbol Takımı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Iniesta'nın "Bazen sonlar, hayal ettiğiniz gibi olmuyor" ifadelerine de yer verildi.





"KARİYERİMİN EN KÖTÜ GÜNÜ"

Altyapısından yetiştiği ve 32 kupa kazandığı Barcelona'dan 2017-2018 sezonu sonunda ayrılarak Japon ekibi Vissel Kobe'ye giden Iniesta, kulübü için olduğu kadar 131 karşılaşmada 13 gol kaydettiği İspanya Milli Takımı için de önemli performanslara imza attı.



34 yaşındaki Iniesta, "Sanırım kariyerimin en kötü günü. Bazen sonlar, hayal ettiğiniz gibi olmuyor." ifadelerini kullandı.

2008'de 1964'ten sonra ikinci defa Avrupa şampiyonu olan İspanya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Iniesta, 2010 FIFA Dünya Kupası finalinde ise tarihe geçti.