İniesta'ya yıllık 35 milyon euro artı 2 milyon şişe şarap

İspanyol basını, Çin kulübü Tianjin Quanjian'dan Andres Iniesta'ya müthiş bir transfer teklifi olduğunu ileri sürdü.

2 MİLYON ŞİŞE ŞARAP

Barcelona Kulübü, Ekim ayında Iniesta'nın sözlerşmesinin "ömür boyu" uzatıldığını açıklamıştı. Ancak 33 yaşındaki deneyimli futbolcuya Çin'den yıllık 35 milyon euro ücret önerildi. Hatta bu yeterli olmayınca teklife 2 milyon şişe şarap eklendi.

16 yıl önce Barcelona alt yapısından A takıma çıkan Iniesta, 2010'dan beri "Bodega Iniesta" markasıyla üzüm yetiştiriciliği ve şarapçılık da yapıyor. Barcelona'nın ara transferde aldığı Coutinho'ya ek olarak bu yaz Gremio'dan 21 yaşındaki Brezilyalı Arthur'u transferiyle orta alanda bir jenerasyon değişikliğine gitmeyi planladığı da konu