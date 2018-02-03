Inigo Martinez'in formaları bedava geri alınacak

Real Sociedad'dan taraftarlara jest geldi. Takım, ezeli rakibi Athletic Bilbao'ya giden Martinez'in formalarını taraftarlardan bedava geri alacağını açıkladı.

"ATLETİCO'YA GİTMEM DEMİŞTİ"

Inigo Martinez, 65 milyon euroya Manchester City'ye giderken; Atletic Bilbao bu oyuncunun yerini ezeli rakibi Real Sociedad'dan Inigo Martinez ile doldurdu. Bilbao'nun Martinez'in sözleşme fesih bedeli olan 32 milyon euroyu ödeyerek renklerine katması Sociedad tarafında şaşkınlıkla karşılandı.

Zira Martinez daha önce, "Athletic Bilbao'nun buraya gelip düşmanına 32 milyon euro verip beni alacağını sanmıyorum. Asla Athletic Bilbao'ya gitmem" açıklamasını yapmıştı.

Martinez'in bu sözlerine karşın Sociedad'a gitmesi üzerine de kulup harekete geçti ve oyuncunun isminin olduğu 6 numaralı formayı getirenlere yenisini vereceğini açıkladı. Kararı sosyal medyadan duyuran Sociedad kısa bir de açıklama yaptı, "Zaten tarih oldu."