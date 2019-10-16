Instagram'da Ronaldo Messi'den çok kazandı

Dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen Ronaldo ile Messi, her alanda olduğu gibi sosyal medyada da rekabet halindeler. Portekizli Ronaldo, Arjantinli Messi'yi Instagram kazancında geride bıraktı.

RONALDO, MESSİ'YE BÜYÜK FARK ATTI

Juventus'un yıldızı, 2019 yılında Instagram'da 34 sponsorlu paylaşım yaparak 38.2 milyon sterlin kazandı.

Barcelona'nın efsane ismi Messi ise 36 paylaşım yaparken, 18.7 milyon sterlin kazanç elde etti. Eski İngiliz futbolcu David Beckham ise 8.6 milyon sterlin ile üçüncü sırada yer aldı.

Instagram'da 186 milyon takipçisi bulunan Ronaldo paylaşım başına 780 bin sterlin, 133 milyon takipçisi olan Messi ise her paylaşım karşılığı 518 bin sterlin kazandı. David Beckham'ın paylaşım başı geliri ise 286 bin sterlin oldu.

Listede yer alan diğer futbolcular ise 5.8 milyon sterlin ile Neymar ve 3.2 milyon sterlinlik kazançla Zlatan Ibrahimovic oldu.