İnter 2018'de galibiyet yüzü göremedi

İtalya Ligi'nde sezona iyi başlayan; ancak ilerleyen haftalarda düşüşe geçen Inter, son olarak Spal'a takıldı.

2018'DE KAZANAMADILAR

2018'de galibiyet yüzü göremeyen Milano Ekibi, 2. yarıda Francesco Vicari'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Maç bu skorla sona erecek derken; 90'da Alberto Paloschi'nin kafa vuruşunta top ağlarla buluştu ve karşılaşma 1-1 sona erdi. En son 3 Aralık'ta Chievo'yu 5-0'la geçen Inter, bu beraberlikle birlikte üst üste 7. maçında da galip gelemedi.

Bu sonucun ardından Inter, puanını 44'e; küme düşme potasındaki Spal ise 17'ye çıkardı.