İnter Asamaoh'ı, G.Saray Nagatomo'yu alacak

Devre arasında Yuto Nagatomo'yu kiraladıktan sonra Galatasaray'ın gündeminden uzaklaşan Asamoah, adım adı Inter'e gidiyor.

INTER ASAMOAH'I ALACAK

Galatasaray'ın sezon başı ve devre arasında kadrosuna katmak için çok uğraştığı Asamoah'ın geleceğinin ay sonunda belli olacağı ortaya çıktı. İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, katıldığı radyo programında Asamoah'ın Inter'e transferiyle ilgili konuştu ve ''Inter'in Asamoah için çok iyi bir teklifi var. İki taraf da olumlu. Ay sonunda bu konuyla ilgili daha fazla şey öğrenebileceğiz. Juventus'un da Inter'in teklifinden haberi var. Inter, uzun süredir oyuncu ile ciddi şekilde görüşüyor'' ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Asamoah, yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın gündemindeydi ancak Juventus bu bölgeye takviye yapamayınca transfer gerçekleşmedi. Sarı-kırmızılı takım devre arasında da Juventus'tan Asamoah'ı istedi ancak Juventus yine transfere izin vermedi ve Galatasaray Inter'den Nagatomo'yu kiraladı.

Sarı-kırmızılı takımın, Nagatomo'nun performansından memnun kaldığı için Inter ile Japon oyuncunu transferi için görüşme yapması bekleniyor. Inter'in Asamoah'ı almasıyla Galatasaray'ın Japon oyuncuyu almasının yolu da açılacak.

MUSTAFA CENGİZ DE SİNYALİ VERDİ

Geçtiğimiz gün bir basın toplantısı yapan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de Nagatomo'nun bonservisini almak istediklerini dile getirmişti. Japon oyuncudan memnun olduklarını söyleyen Mustafa Cengiz, "Geçen gün Sayın büyükelçi geldi. Çok tatlı insan. İki halk arasında Japon halkı Nagatomo'dan ötürü Galatasaray'ı ve Türkiye'yi izliyor dedi. Bizi mutlu ediyor. Bonservisi için inşallah diyelim, ekibimiz görüşüyor. Şimdi bir şey söylesek hemen fiyatı arttırırlar" ifadelerini kullanmıştı.

İTALYAN BASINI DA DUYURMUŞTU

İtalya'nın Rai Sport kanalı, Inter'in sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Kwadwo Asamoah ile yine bonservisi sona erecek bir diğer futbolcu Stefan de Vrij'i renklerine bağladığını yayınlamıştı. Inter'in bir sonraki sezon için şimdiden harekete geçtiğini ve hem Asamoah hem de Vrij transferini resmileştirdiğini duyurmuştu. 29 yaşındaki Asamoah, bu sezon Juventus formasıyla 20 resmi maçta süre alırken, 1 asist yaptı.