Inter, Ashley Young'un peşine düştü

Ashley Young'ın 9 yıllık Manchester United kariyeri bu yaz son buluyor. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek İngiliz oyuncu, kariyerini Serie A'ya taşıyabilir.
34 yaşındaki futbolcu, Inter'in ilgisine sıcak bakıyor. BBC'nin iddiasına göre Kırmızı Şeytanlar'dan yeni bir teklif alamayan Young, yaz transfer sezonunda İtalya'nın yolunu tutarak Milano ekibinin formasını giyecek.
Ashley Young, Manchester United kariyerinde 556 maça çıktı, 77 gol attı ve 112 asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, Kırmızı Şeytanlar'da 1'i Premier Lig şampiyonluğu olmak üzere 8 kupa kazandı.