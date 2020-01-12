Inter-Atalanta maçında tartışmalı VAR kararı

İtalya Serie A'da Inter ile Atalanta karşı karşıya geldi.

Maçın 4. dakikasında Lautaro Martinez'le öne geçen ev sahibi ekip, 75'te Robin Gosens'ın golüne engel olamayınca mücadele 1-1 sona erdi. Ancak Atalanta'nın verilmeyen penaltısı karşılaşmaya damga vurdu.

HAKEM DEVAM KARARI VERDİ

Dakikalar 39'u gösterirken Lautaro Martinez, Atalantalı Toloi'yi ayağına sarılarak yere indirdi. Arjantinli yıldız bu hareketiyle rakibinin topu boş kaleye göndermesine engel olurken Atalanta cephesi hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

Ancak İtalyan hakem VAR incelemesi sonrası devam kararı verdi. Bu karar hem İtalyan basınında hem de sosyal medyada büyük tepki çekti.