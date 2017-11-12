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İnter Çin'den transfer yaptı

Inter, Çinli sahiplerinin Çin'deki kulübü Jiangsu Suning'den Ramires'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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İnter Çin'den transfer yaptı

Bu sezon İtalya Serie A'da beklentilerin bir hayli üzerine çıkan ve şampiyonluk yarışına dahil olan Inter, ilk transferini gerçekleştiriyor.

KAMPA KATILACAK

Çin Ligi ekiplerinden Jiangsu Suning forması giyen Ramires'in, önümüzdeki ay Inter kampına katılacağı ve ara transfer döneminde transferinin tamamlanacağı kaydedildi.

Inter ve Jiangsu Suning'in sahiplerinin aynı olması nedeniyle, transferde herhangi bir pürüz olmadığı belirtildi. Jiangsu, Ocak 2016'da Ramires'i 28 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

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