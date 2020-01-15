Inter, Cristian Eriksen için bastırıyor

Tottenham'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Christian Eriksen'in talipleri artıyor.

Danimarkalı yıldız futbolcu için bu kez Inter devreye girdi. İtalyan temsilcisi, 27 yaşındaki oyuncu için 10.5 milyon Pound’u masaya koydu. Ancak, Ingiliz ekibi bu teklifi geri çevirdi.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Eriksen için Tottenham yönetimi 20 milyon Pound'da ısrarcı.

BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILACAK

Londra ekibi, oyuncuyla Inter'in görüştüğünü doğruladı. Geçtiğimiz günlerde Eriksen'in menajeriyle toplanti yapan Inter, yeni bir görüşme daha yapmayı planlıyor.

Inter'in Eriksen için girdiği yarışta Manchester United ve Paris Saint-Germain'in de olduğu biliniyor. Geçtiğimiz yaz adı Real Madrid'le de anılan orta saha oyuncusu, "Yeni bir başlangıç" yapmak istediğini açıklamış ancak herhangi bir kulübe transferi gerçekleşmemişti.

2013'ten bu yana Tottenham forması giyen Christian Eriksen, 302 maça çıktı ve 69 gol - 89 asistle oynadı.