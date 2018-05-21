Galatasaray, Melo'dan 2.5 milyon TL daha kazandı

İtalya'da ligi ilk 4 sırada bitiren takımlar Şampiyonlar Ligi'ne direk katılma hakkı elde ediyor.

Melo'yu 2015 yılında sarı-kırmızılı ekipten transfer eden İnter, anlaşma gereği 2017-2018 sezonu sonuna kadar Şampiyonlar Ligi gruplarına katılırsa Galatasaray'a 500 bin euro ödemeyi taahhüt etmişti.

ANLAŞMA GEREĞİ 500 BİN EURO ÖDENECEK

Inter, Melo'nun transfer olduğu 2015 yılından beri ilk kez Devler Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Böylece İtalyan devi, sarı-kırmızılı ekibe 500 bin euro (yaklaşık 2.5 milyon TL) ödeyecek.

Inter, Melo'yu geçtiğimiz yıl Brezilya ekibi Palmeiras'a gönderse de anlaşma geçerliliğini koruyor.

Galatasaray'ın KAP'a gönderdiği açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Profesyonel futbolcularımızdan Felipe Melo De Carvalho'nun transferi konusunda F.C. Internazıonale Milano S.p.A. (Inter) kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Inter kulübü Şirketimize 3.700.000 EURO bonservis bedeli ile 2017-2018 sezonu sonuna kadar UEFA şampiyonlar ligi gruplarına katılmaya hak kazandığı her dönem için 500.000 EURO bonus ödeyecektir."