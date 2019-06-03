Inter, Dzeko ile anlaştı

Adı zaman zaman Süper Lig ekipleriyle de anılan Roma'nın Boşnak golcüsü Edin Dzeko'nun yeni durağı belli oluyor.

Uzun süredir transfer gündeminde yer alan ve Roma'dan ayrılacak olan Dzeko için Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden ilgi bulunurken Inter, transferde büyük aşama kaydetti.

20 MİLYON EUROLUK BONSERVİS BEDELİ

Calcio Mercato'nun haberine göre Dzeko, kendisini transfer etmek isteyen Inter ile kişisel konularda anlaşmaya vardı. Yıldız futbolcu Milano deviyle prensipte anlaşırken transferin gerçekleşmesi kulüplerin anlaşmasına kaldı.

Roma, Dzeko için 20 milyon euroluk bonservis bedeli talep ediyor. Inter'in bu ücrette pazarlık edip yıldız golcüyü kadrosuna katacağı konuşuluyor. Roma'da dört sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda 40 resmi maça çıkıp takımına 14 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu. Dzeko'nun Roma ile mevcut sözleşmesi gelecek sezon sonunda tamamlanıyor.