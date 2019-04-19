İnter Elif Elmas için geliyor

Fenerbahçe'nin gelecek vadeden futbolcusu olan Elif Elmas, sezon başında istenileni veremese de son dönemlerde izleyenleri memnun ediyor.

Genç oyuncu özellikle son Galatasaray derbisinde, hem mücadelesi hem de attığı golle taraftarın yeninden gönlünü kazandı.

İTALYANLAR ÇOK İLGİLİ

Avrupa kulüplerinin sürekli takibinde olan Makendonyalı futbolcuya İtalyan takımlarının ilgisi oldukça fazla. Daha önce Lazio ve Fiorentina'nın izlediği Elif'e, İnter de talip oldu.

İNTER ELİF İÇİN İSTANBUL'A GELECEK

İtalyan medyasına göre İnter yetkilileri, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a gelecek. Haberin detaylarında İnter cephesinin Elif Elmas için 15-20 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi.

Genç futbolcunun sarı-lacivertlilerle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.