İnter, Eriksen'in şartlarını kabul etti

Inter CEO'su Beppe Marotta, Tottenham ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Christian Eriksen'in menajeri Martin Schoots ile Milano'da biraraya geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Beppe Marotta, Christian Eriksen'i transfer etmeyi istediklerini belirterek istenilen mali şartları öğrendi.

TOPLANTI OLUMLU SONUÇLANDI

Schoots ise Eriksen için yıllık 10 milyon euro net maaş ve 4 yıllık bir kontrat istediklerini iletti. Beppe Marotta, bu istekleri karşılayabileceklerini belirterek Schoots ile ilk toplantısında olumlu bir şekilde ayrıldı.

Haberin detayında, ocak transfer döneminde Eriksen için bir kulübün bonservis ödeyerek transfer etme girişimi olursa Inter'in de sezon sonunu beklemeyerek devreye gireceği kaydedildi.

Tottenham ile kontrat yenilemeye yanaşmayan 27 yaşındaki Danimarkalı 10 numara Eriksen, bu sezon çıktığı 15 resmi maçta 2 gol atıp 1 asist yaptı.