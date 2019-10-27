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Inter liderlik şansını kaçırdı

İtalya Ligi'nde Juventus'un Lecce'ye takılmasının ardından liderlik için sahaya çıkan Inter, Parma maçında istediğini alamadı ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

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İtalya Ligi'nde 9. hafta maçında Inter ile Parma karşı karşıya geldi. Juventus'un Lecce ile berabere kalmasının ardından lider olmak için kazanması gereken Inter, Parma ile 2-2 berabre kaldı.

Inter, 23. dakikada Antonio Candreva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Parma, 26. dakikada Yann Karamoh ve 30. dakikada Gervinho'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.

İNTER 1 PUANI ZOR KURTARDI

İkinci yarı gol ve goller bulmak isteyen Inter, 51. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle skoru 2-2 yaptı. Ancak kalan bölümde başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.

Bu beraberliğin ardından Inter 22, Parma ise 13 puana ulaştı.

İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Bresica'ya konuk olacak. Juventus, Genoa'yı ağırlayacak.

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