Inter liderlik şansını kaçırdı

İtalya Ligi'nde 9. hafta maçında Inter ile Parma karşı karşıya geldi. Juventus'un Lecce ile berabere kalmasının ardından lider olmak için kazanması gereken Inter, Parma ile 2-2 berabre kaldı.
Inter, 23. dakikada Antonio Candreva'nın golüyle 1-0 öne geçti. Parma, 26. dakikada Yann Karamoh ve 30. dakikada Gervinho'nun golleriyle soyunma odasına 2-1 önde gitti.
İNTER 1 PUANI ZOR KURTARDI
İkinci yarı gol ve goller bulmak isteyen Inter, 51. dakikada Romelu Lukaku'nun golüyle skoru 2-2 yaptı. Ancak kalan bölümde başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı.
Bu beraberliğin ardından Inter 22, Parma ise 13 puana ulaştı.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Inter, Bresica'ya konuk olacak. Juventus, Genoa'yı ağırlayacak.