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Lukaku 74 milyon pounda İnter'de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Belçikalı forvet Romelu Lukaku 74 milyon pound karşılığında İnter'e transfer oldu.

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İtalya Ligi ekiplerinden Inter, İngiltere’de Manchester United forması giyen Romelu Lukaku’nun transferinde mutlu sona ulaştı.

İtalyan ekibi, transfer sezonunun başından beri peşinden koştuğu Lukaku'ya nihayet mavi-siyahlı formayı giydirecek. 

Daha önce adı, Juventus ile yapılacak olan  takasta gündeme gelen 26 yaşındaki yıldızın transferi, Dybala'nın Manchester'in sunduğu sözleşme teklifini reddetmesiyle gerçekleşememişti. 

Romelu Lukaku, geçen sezon 33 maçta 2130 dakika süre almış ve 12 gol kaydetmişti.

Gece saatlerinde Milano'ya giden Lukaku'yu İnterli taraftarlar karşılamaya giderek sevgi gösterisinde bulundu. 

Lukaku Milano'da

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