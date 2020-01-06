Inter Miami, Falcao'nun peşinde

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan transfer ettiği Radamel Falcao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.
Sakatlığı nedeniyle uzun süre forma giyemeyen ancak ligin son haftalarında form tutmaya başlayan Kolombiyalı golcünün adı, MLS takımı Inter Miami ile anılıyor.
David Beckham'ın satın aldığı kulübün; David Silva, Pedro ve Falcao'yu alarak şampiyonluk yolunda iddialı bir konuma gelmek istediği belirtildi.
TERİM BIRAKMIYOR
Ancak teknik direktör Fatih Terim'in, bu transfere sıcak bakmadığı ve 33 yaşındaki futbolcunun en azından sezon sonuna kadar takımda kalmasını istediği öğrenildi.