Inter Milan Beckham'a dava açıyor

ABD'nin yeni kulüp sahibi David Beckham'ın başı ağrımaya başlayabilir...

2020 yılında MLS'te boy göstermeye hazırlanan Inter Miami'nin ismi Inter Milan'ı oldukça rahatsız etti.

Öyle ki İtalyan devi, İtalyan Gazetesi Calciomercato'ya göre, ortaklarından birinin Beckham'ın da olduğu Inter Miami'yi dava etmeye hazırlanıyor. Inter Milan, Miami ekibinin ABD ticari marka başvurusunu ihlal ettiğini düşünüyor.

ABD kulübü kuruluşu duyurulduğunda da twitter adresinden kinayeli bir mesaj da paylaşmıştı. Inter Miami ise INTER'in INTERNATIONAL'ın kısaltması olduğunu belirtirken, "INTER terimi futbolda yaygın olarak kullanılmaktadır. Tüketiciler INTER'i bir futbol takımıyla ilişkilendirmezler." savunmasını yaptı.