İnter, Modric'ten vazgeçti Kovacic'i alacak

Serie A devi İnter, geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric'i kadrosuna katmak istemiş ancak başarılı olamamıştı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, orta sahası için kreatif oyuncu arayışlarına devam eden mavi-siyahlılar, aradığı ismi buldu.

Bir dönem İnter'de forma giyen Mateo Kovaçiç'i yeninden kadrosına katmayı planlayan Serie A devi, gelecek sezondan itibaren orta sahanın liderliğini Kovacic'e emanet edecek.

Geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Real Madrid'den Chelsea'ye kiralık olarak gönderilen Kovacic için resmi transfer girişimleri önümüzdeki günlerde başlayacak