Inter, Nagatomo'nun bonservis bedelini belirledi

Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için İtalyan kulübü bonservis bedelini belirledi.

İNTER PAZARLIK ŞARTLARINI HAZIRLADI

Galatasaray'da gösterdiği performansla beğeni toplayan Yuto Nagatomo'nun sezon sonunda bonservisinin alınması gündemdeyken, Inter pazarlık masasına oturmak için şartlarını netleştirdi.

4 MİLYON BONSERVİS BEDELİ İSTENİLECEK

İtalyan basınında yer alan haberde Inter ile Galatasaray arasında Nisan ayında bir görüşme yapılacağı ve İtalyan temsilcisinin Japon oyuncu için 4 milyon euro bonservis bedeli isteyeceği belirtildi.

Japon oyuncunun da sarı-kırmızılı takıma gelmek istemesi durumunda bu rakamın biraz daha aşağıya çekilmesi bekleniyor.

2019'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fatih Terim'in kısa sürede güvenini kazanan Japon oyuncu Süper Lig'de oynanan son 5 maçta da 90'ar dakika sahada kaldı. Yuto Nagatomo'nun Inter ile olan sözleşmesi ise 2019'a kadar devam ediyor.