İnter, Pepe için 90 milyon euro teklif etti

Takımın başına Antoine Conte'yi getiren ve şampiyonluk parolası ile yeni sezona hazırlanan Inter, transferde bombayı patlamak üzere.
L'Equipe gazetesinin haberine göre Inter, Lille formasıyla geçtiğimiz sezon harikalar yaratan 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe için 90 milyon euro teklif yapmaya hazırlanıyor.
RAKIPLER ATLETICO VE LIVERPOOL
Sağ kanat pozisyonunda görev alabilen Pepe ile Inter'in dışında Atletico Madrid ve Liverpool'un da ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.
Lille ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pepe, geçtiğimiz sezon takımı ile çıktığı 41 maçta 23 gol ve 12 asist kaydetmişti.