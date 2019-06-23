İnter, Pepe için 90 milyon euro teklif etti

1 Daily Star: Fenerbahçe, Asmir Begovic'in peşinde İngiliz basını, Volkan Demirel ve Harun Tekin'in performansından memnun kalmayan Fenerbahçe'nin Asmir Begovic'i transfer edeceğini yazdı.

2 Bir zamanların yıldızları kayıplarda Aralarında Veli Kavlak, Volkan Şen ve Sabri Sarıoğlu'nun da yer aldığı birçok futbolcu şimdilerde kulüp bulamaz oldu.

3 Galatasaray Vedat transferinde sona yaklaştı Galatasaray'ın 4 milyon euro karşılığında Ç.Rizespor ile el sıkıştığı öğrenildi. Cimbom, golcü futbolcuya ise yıllık 1.8 milyon euro garanti ücret verecek.

4 Çiçekçiler Mesut'u kızdırdı Bir eğlence mekanından çıkan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, kendisinden zorla para almak isteyen çiçekleri bağırarak azarladı.

5 Kasımpaşa'nın Trezeguet inadı kırılıyor Geçtiğimiz sezondan bu yana Trezeguet'i transfer etmek isteyen ve defalarca Kasımpaşa yönetimiyle görüşen Galatasaraylı idarecilerin, bu kez Paşa'yı ikna etmeye çok yaklaştığı öğrenildi.

6 Beşiktaş Kadınlar Futbol Takımı rakip arıyor Beşiktaş Kadınlar Futbol Takımı, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin olmadığı liglerde iki yıldır şampiyon oluyor.

7 Galatasaray'da Aboubakar sesleri Diagne'yi Araplara satmaya hazırlanan Galatasaray'da hedef, Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Portolu Aboubakar.

8 Sinan Bolat Beşiktaş'a önerildi Karius'a yedek bir kaleci arayan Beşiktaş'a menajerler tarafından Sinan Bolat önerildi. A Milli Takım'a da çağrılan 30 yaşındaki kaleci daha önce G.Saray'da da oynamıştı.

9 Ali Koç'un transfer listesi Ali Koç'un dün yaptığı açıklamaların ardından sarı-lacivertli taraftarları heyecan bastı. Max Kruse ve Kolarov gibi yıldızların da yer aldığı o transfer listesi ortaya çıktı.