Inter rotayı Cavani'ye çevirdi

Milano temsilcisi, Paris SaintGermain'in golcüsü Edinson Cavani için devreye girdi

Sportitalia'da yer alan habere göre, Edin Dzeko ve Romelu Lukaku konusunda mutlu sona ulaşamayan İtalyan ekibi, Uruguaylı yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

B PLANI CAVANİ

Romelu Lukaku konusunda Manchester United ile ortak noktaya varamayan ve Roma'nın da Edin Dzeko için 20 milyon euroda diretmesinin ardından Inter, B planını devreye sokarak Cavani'ye yöneldi.

Paris Saint-Germain'de yedi sezon geçiren Edinson Cavani'nin sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyor. Inter, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasından dolayı Uruguaylı golcünün transferi için iyimser.

Geçen sezon 33 resmi maçta forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, kulübü adına 23 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Yıldız golcü geçmişte İtalya'da Napoli ve Palermo formaları giymişti.