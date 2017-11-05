İnter sahasında Torino'yu yenemedi

İtalya Serie A'da 12. haftanın sonucu merakla beklenen maçında Inter ile Torino karşı karşıya geldi.

KAZANAN ÇIKMADI

İlk yarısı 0-0 eşitlik ile sona eren karşılaşmada iki takım da ikinci yarıda bulduğu goller ile sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Torino'nun golü 59. dakikada Falque'den gelirken; Inter bu gole 79. dakika Eder Martins ile karşılık verdi.

İNTER BEKLENENDEN UZAK KALDI

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Inter, Torino karşısında sezonun en vasat performanslarından birini sergiledi. Özellikle maçın ilk yarısında oyunu rakip alana yıkmakta ve pozisyona girmekte zorlanan Inter'de Icardi de beklenen performansından uzak kaldı.