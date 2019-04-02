Inter taraftarı, Icardi'ye savaş açtı

Inter'de durumu uzun süredir tartışma konusu olan Mauro Icardi için kulübün en büyük taraftar grubu sayılan Inter Ultras'tan açıklama geldi.

Taraftar grubu, yaptığı açıklama ile Icardi'yi artık takımda görmek istemediklerini ve Inter yönetiminin artık bir şey yapması gerektiğini belirtti.

Teknik direktör Spalletti'nin önce hakkında sert sözler söylediği ardından Genoa maçınınn kadrosuna aldığı Icardi için yazılı bir metin paylaşan taraftar grubu, şu sözleri kullandı;

''Icardi'nin davranışları artık tolare edilemez bir hale gelmiştir. Karakteri, hem kaptanlık hem de soyunma odasında yer almaya uygun değildir. Inter'in acilen bir karar almasını bekliyoruz. Yoksa sezon sonu bizim için risk olur. Icardi artık Inter'den ayrılmalı. Bugünden itibaren onu bu takımın parçası olarak görmüyoruz.''

Inter ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Icardi için Real Madrid'in devrede olduğu biliniyor.