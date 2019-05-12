Inter ve PSG, Lukaku'nun peşinde

Premier Lig devi Manchester Untied'ın Şampiyonlar Ligi vizesini kaybetmesinin ardından yaprak dökümü Ander Herrera ile başlamış, İspanyol orta saaha oyuncusunun PSG'nin yolunu tutacağı belirtilmişti.

Kırmızı Şeytanlar'da ayrılıklar bununla sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor. İngiliz medyasında çıkan habere göre Romelu Lukaku'ya da Paris Saint-Germain ve İnter talip oldu.

İnter ve PSG'nin transfer için amansız bir yarışa gireceği bilgisi verilirken, Lukaku'nun Milan'a transfer olmak istediği yazıldı. Yıldız golcünün kardeşi Jordan Lukaku'nun Serie A ekibi Lazio'da kariyerini sürdürmasi, bu ülkede yaşamak istemesine en büyük sebep olarak gösterildi.

Romelu Lukaku, bu sezon Manchester United formasıyla çıktığı 45 karşılaşmada 15 gol 5 asistlik performans sergiledi.