Inter'de Giroud itirafı geldi

Devre arası transfer döneminin flaş ekiplerinden Inter'in CEO'su Beppe Marotta, ocak ayında Chelsea'den Olivier Giroud'u da istediklerini, ancak imzanın gerçekleşmediğini söyledi.
Özellikle Eriksen transferiyle şampiyonluk istediklerini gösterdiklerini söyleyen Marotta, "Hedeflerimiz doğrultusunda transferler yaptık. Bunun nedeni, takım içindeki kaliteyi daha da yükseltmekti. Atılan imzalar da kaliteyi yukarı çektiğimizi gösteriyor." ifadelerini kullandı.
"CHELSEA PAZARLIĞA HAZIR GÖRÜNMEDİ"
Chelseali Giroud'u da istediklerini resmen açıklayan Marotta, "Giroud konusunda bir isteğimiz olduğu doğruydu. İstemiştik ama Chelsea bizimle pazarlık etmeye hazır görünmedi." sözlerini kullandı.
Giroud'un adı; ara transferde Aston Villa, Barcelona, Tottenham ile anılmıştı.