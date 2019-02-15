İnter'de kaptanlığı alınan İcardi maça çıkmadı

İtalya’da Inter’de Mauro Icardi krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Inter’de kaptanlık görevinden alınan Icardi, Avrupa Ligi’nde Rapid Wien maçında kadroda olmayı kabul etmedi.

Teknik direktör Luciano Spaletti, Icardi’nin kadroya davet edildiğini ancak kendisinin kabul etmediğini söyledi.

Son dönemde kaptanlık polemiği nedeniyle Icardi’nin mutsuz ve hayal kırıklığı içinde olduğundan bahseden Spaletti, takımda kendi isteğiyle olmadığını belirtti. Tecrübeli çalıştırıcı, kararı hep birlikte verdiklerini ve acı verici bir karar olduğunu vurguladı.

Icardi de sosyal medya hesapları üzerinden Mark Twain’in sözünü yazarak, cevap verdi. Arjantinli forvet, hiçbir şey söylememek daha iyi mesajıyla kafaları karıştırdı.

2021’e kadar sözleşmesi uzatılan Icardi’nin geleceğiyle ilgili soru işaretleri arttı. Daha önce adı Real Madrid’le geçen yıldız golcünün nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.