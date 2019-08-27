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Inter'den 4 gollü galibiyet

İtalya Serie A'da Inter, ilk haftanın kapanış maçında Lecce'yi farklı mağlup etti.

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Inter'den 4 gollü galibiyet

Serie A'da ilk haftanın kapanış maçında Inter ile Lecce karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 21. dakikasında Marcelo Brozovic ile öne geçen Inter, 24. dakikada Sensi ile farkı 2'ye çıkardı ve devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 60'ı gösterdiğinde sahneye Romelu Lukaku çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Son sözü 84. dakikada Candreva söyledi ve Inter, Lecce'yi 4-0 mağlup etti.

Inter, ligin ikinci haftasında Cagliari ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lecce ise sahasında Hellas Verona'yı ağırlayacak.

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