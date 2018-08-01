İnter'den Vidal atağı

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Inter, Atletico Madrid'den Sime Vrsaljko'nun ardından önemli bir ismi daha gündemine aldı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Milano temsilcisi, Bayern Münih'in Şilili futbolcusu Arturo Vidal'i kiralık olarak kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

Gazetede Vidal'in öncelikle Alman kulübüyle önümüzdeki sezon sona erecek kontratını uzatması gerektiğini vurgulanırken, daha sonra oyuncunun Inter'e kiralanabileceğini ifade edildi.

Vrsaljko'nun kiralanması konusunda da Atletico Madrid ile yaptığı görüşmelerde son aşamaya gelen Inter, yaz transfer döneminde Roma'dan Radja Nainggolan'ı transfer ederek orta saha bölgesini güçlendirmişti. Milano temsilcisi ayrıca Stefan de Vrij'i Lazio'dan, Kwadwo Asamoah'ı da Juventus'tan bonservissiz şekilde kadrosuna katmıştı.