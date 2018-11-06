İnter'in Martial için 2019 planı

Stoch'tan bir jeneriklik gol daha

1 Galatasaraylı futbolculardan TFF'ye tepki TFF'nin olaylı derbinin ardından yaptığı PFDK sevklerine, başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere, sarı-kırmızılı takımdaki birçok futbolcu sosyal medyadan tepki gösterdi.

2 Sivasspor'un gündemindeki hocalar Tamer Tuna ile yollarını ayıran Sivasspor, son olarak Gençlerbirliğini çalıştıran Ümit Özat'a teklif götürmeye hazırlanıyor.

3 G.Saray ve F.Bahçe'de birçok isim PFDK'ya sevk edildi Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisinin ardından Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler belli oldu. Listede sarı-kırmızılılardan 12, sarı-lacivertlilerden ise 4 isim var.

4 Burak Yılmaz'a para cezası verildi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın sözleşmesinin feshedildiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Ağaoğlu, golcü futbolcuya 500 bin TL para cezası verileceğini açıkladı.

5 Galatasaray'ın gruptan çıkma ihtimalleri Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, gruptan çıkma adına en kritik sınavını bu akşam Schalke karşısında verecek. Yenilmemiz durumunda ise işimiz Porto'ya kalacak.

6 Süper Lig'de iki takım hocasını gönderdi Süper Lig ekiplerinden Sivasspor Tamer Tuna'yla, Alanyaspor ise Mesut Bakkkal'la yollarını ayırdı.

7 Hollanda'da VAR konuşmaları yayınlandı Hollanda Futbol Federasyonu, Ajax ile Feyenoord arasında oynanan derbinin VAR konuşmalarını yayınladı. TFF, Türkiye'de de oldukça merak edilen bu diyalogları henüz yayınlama kararı almadı.

8 Avrupa'nın en az gol yiyen takımı Başakşehir 5 büyük lig ve Süper Lig'e bakıldığında en az gol yiyen takım Başakşehir ile Manchester City oldu. Defansıyla ünlü hoca Mourinho ise listeye giremedi.

9 Rizespor'dan Volkan Demirel'e teklif Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'e Çaykur Rizespor talip oldu.