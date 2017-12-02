IOC'den 3 Rus sporcuya ömür boyu men

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, kayaklı koşu kategorisinde yarışan Yulia Chekaleva ve Anastasia Dotsenko ile biatloncu Olga Zaytseva, Soçi'deki olimpiyatlarda doping yaptıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men edildi.

Soçi 2014'te Chekaleva ve Dotsenko katıldıkları yarışta derece elde edemezken, Zaytseva ise dörtlü kadınlar finalinde gümüş madalya kazanmıştı. IOC, doping numuneleri yeniden incelenen sporcu sayısının 36'ya çıktığını da belirtti. IOC, bu i̇ncelemeler sonucunda son bi̇r ay i̇çi̇nde 25 Rus sporcuya ceza verdi.