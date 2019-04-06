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İpek Soylu finalde

Milli tenisçi İpek Soylu, Mısır'da düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvada tek kadınlarda finale yükseldi.

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İpek Soylu finalde

Mısır'da geçen hafta hem tekler hem de çiftlerde şampiyonluğa ulaşan İpek, ikinci haftada da kupaya emin adımlarla ilerliyor.

Milli tenisçi, Şarm El-Şeyh kentindeki turnuvada tek kadınlarda adını finale yazdırdı. Turnuvada 2 numaralı seri başı olarak mücadele eden İpek, çeyrek finalde Alman Katharina Hering'i 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı. 

Yarı finalde İsviçreli Arlinda Rushiti ile karşılaşan milli tenisçi, 6-1 ve 6-2'lik setlerle korttan 2-0 galip ayrıldı. İpek Soylu, yarın finalde Belçikalı Magali Kempen ile şampiyonluk maçına çıkacak.

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