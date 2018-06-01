İran ile Yunanistan arasında futbol krizi

İran ile Yunanistan arasında cumartesi günü İstanbul'da oynanması planlanan hazırlık maçının Yunanistan tarafından iptal edilmesinin ardından İran Futbol Federasyonu, Yunanistan Futbol Federasyonu ile ilişkilerini askıya aldığını duyurdu.

İran Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Yunanistan'la yapılacak müsabakanın bu ülkenin futbol federasyonu tarafından iptalinin İran'ın hazırlıklarına "ciddi zarar" verdiği ifade edildi.

Yunanistan Futbol Federasyonu'nun FIFA'ya şikayet edileceği belirtilen açıklamada, "İran Futbol Federasyonu, müsabakanın iptaliyle oluşan zararların telafisi için FIFA nezdinde hukuki girişimlerde bulunacak." denildi.

Tarihinde beşinci kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek İran, 14 Haziran'da Rusya'nın ev sahipliğinde başlayacak turnuvanın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.