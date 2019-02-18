İran, kadın hakem var diye Bayern maçını yayınlamadı

İran İslam Cumhuriyeti Yayıncısı (IRIB), Almanya Ligi'ndeki Bayern Münih'in Augsburg'u deplasmanda 3-2 yendiği maçı yayınlayacaktı.

KADIN HAKEM VAR DİYE YAYINLANMADI

Yerel medya ve Almanya'nın önde gelen spor gazetesi Bild, IRIB'in maçı kadın hakem Bibiana Steinhaus'un yönetecek olması nedeniyle naklen yayından vazgeçtiğini duyurdu.

İranlı gazeteciler, son dakikadaki bu yayın değişikliğinden dolayı binlerce futbolseverin hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi. IRIB ise konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Steinhaus, 2017 Eylül'ünde Hertha Berlin ile Werder Bremen arasındaki maçı yönetmiş ve Avrupa'nın ilk 5 liginde bir maçta görev alan ilk kadın hakem unvanını elde etmişti. 39 yaşındaki Steinhaus, geçen yıl Bundesliga'nın en iyi hakemlerinden biri olarak seçilmişti