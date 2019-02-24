İran Milli Takımı'na Montella geliyor

Son olarak Sevilla'da teknik direktörlük görevini üstlenen ve Nisan 2018'de takımdan ayılan İtalyan teknik adam Montella'ya sürpriz bir teklif geldi.

İtalyan basınında yansıyan bilgilere göre İran Futbol Fedeasyonu, genç teknik adamı İran Milli Futbol Takımı'nın başına getirmek için teklif yaptı. Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre bir dönem Milan ve Sevilla'yı da çalıştıran tecrübeli teknik adam, son kararını vermek için İranlı yetkililerden süre istedi.

YILLIK 1,5 MİLYON ALACAK

Öte yandan Montella'nın İran ile anlaşması halinde yıllık 1,5 milyon eurodan 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Montella, futbolculuk kariyeri boyunca Empoli, Genoa, Sampdoria, Roma ve Fulham'da forma giymişti.