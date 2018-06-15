Fas 90+5'te kendi kalesine attığı golle yıkıldı

2018 Dünya Kupası B Grubu'nda İran, Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Fas'la karşı karşıya geldi.

İlk yarıda hem Fas hem İran müsait pozisyonlara girerken gol şanslarını değerlendiremediler. İlk yarının aksine ikinci yarıda tempo çok düşerken maçın sonuna 6 dakika uzatma ilave edildi.

UZATMALARDA KENDİ KALESİNE ATTI

Uzatmaların 5. dakikasında İran'ın kullandığı serbest vuruşta Bouhaddouz'ın ters vuruşuyla top ağlara gitti ve İran, bu gol ile Fas'ı 1-0 mağlup etti.

BELHANDA 90 DAKİKA OYNADI

Fas Milli Takımı'nda Galatasaray forması giyen Younes Belhanda 90 dakika sahada kaldı. Başakşehir'in savunma oyuncusu Manuel Da Costa ise 82. dakikada Harit yerine oyuna dahil oldu.

Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Yeni Malatyasporlu Boutaib ise forma şansı bulamadı. Bu sonuçla İran, turnuvaya galibiyetle başlarken Fas, sahadan puansız ayrıldı. Fas, 20 Haziran'da Portekiz ile oynayacak, İran ise İspanya'nın rakibi olacak.