İran'da Roma'nın armasına sansür

Bir İran televizyon kanalında, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk tur maçında karşı karşıya gelen Roma-Barcelona mücadelesi ekranlara geldi. Maçta Roma'nın armasına sansür uygulandı.





SANSÜRSÜN SEBEBİ KURT'UN MEMELERİ

İran'da yayın yapan kanal, armadaki Kurt'un memelerini sansürledi. Özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, Roma kulübünden de açıklama geldi.

Roma yönetimi armalarıyla gurur duyduklarını açıkladı.

ROMA'NIN ARMASININ ANLAMI

Roma mitolojisine göre Remus ve Romulus kardeşler ormana atıldıklarında bir süre bir dişi kurttan süt emerek hayatta kaldı. Kurtların arasında yaşayan iki kardeşin kimin ailesinden olduğunu anlayan bir köylü küçük çocuklara sahip çıkıyor.

İki kardeşin gençlik dönemleri geldiğinde onları ormandan alıp büyüten gerçekleri anlatır. Bunun üzerine Remus ve Romulus isyan çıkartır. İki kardeş ve isyancıları şehri alır.

Ancak şehri kimin yöneteceğine dair anlaşmaya varamazlar. Romulus kardeşi Remus'u öldürür ve Roma'yı kurar.

Roma'daki Kurt'tan süt emen iki çocuk heykeli de buradan gelmektedir. İtalya'nın başkenti Roma'nın takımı da bu armayı taşımaktadır.