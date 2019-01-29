İranlı fotoğrafçının gözyaşları

Asya Kupası'nın yarı finalinde İran ile Japonya karşı karşıya geldi.
Japonya karşılaşmayı 3-0 kazandı ve adını finale yazdırdı. İran cephesi ise büyük bir üzüntü yaşadı.
İRAN FİNAL ŞANSINI KAÇIRDI
Büyük umutlarla turnuvaya katılan İran, yarı finale kadar yükseldi, ancak final şansını Japonya karşısında yitirdi.
MUHABİRİN GÖZYAŞLARI
İranlı futbolseverlerin üzüldüğü karşılaşmada, foto muhabirinin gözyaşları ise maça damgasını vuran olay oldu.
Saha kenarından futbolcuları fotoğraflayan muhabir, milli takımının elenmesine çok üzüldü ve gözyaşlarına hakim olamadı.