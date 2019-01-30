İranlı futbolcu maçı kaybedince intihar etti

Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

Nevada Komisyonu, Khabib ile McGregor arasında yapılan UFC hafif sıklet unvan maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle her iki dövüşçüye de ağır cezalar verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup eden Katar, Asya Kupası'nda finale yükseldi. Maç sonu sokaklara dökülen Katarlılar, alınan galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

Celta Vigo'da tam 4 kez kadro dışı bırakılan Emre Mor, Galatasaray'a gelmek istiyor. Fatih Terim'le görüşen 21 yaşındaki futbolcu, son bir şans istedi.

Galatasaray, Diagne'nin ardından Mitroglou'yla da anlaşmaya vardı. Yunan golcüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Hatayspor'la, Trabzonspor ise Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma'nın yüzde 90 ihtimalle takımdan ayrıldığını açıkladı. Güneş, Tolgay ve Vida hakkında da konuştu.

Galatasaray'da kadro dışı kalmasına rağmen sözleşmesini feshetmeyen Tarık Çamdal, sarı-kırmızılılarda cebine 30 milyon lira koyduktan sonra Antalyaspor'la yıllık 500 bin euro'ya anlaştı.

1 Galatasaray Diagne'yle anlaştı Galatasaray Diagne ve kulübü Kasımpaşa ile her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, golcü futbolcu için Paşa'ya 12.8 milyon euro ödeyecek.

2 Mitroglou Galatasaray'da Galatasaray, Diagne'nin ardından Mitroglou'yla da anlaşmaya vardı. Yunan golcüyle 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

3 BAE'yi eleyen Katar'da yüzler gülüyor Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup eden Katar, Asya Kupası'nda finale yükseldi. Maç sonu sokaklara dökülen Katarlılar, alınan galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

4 Tolgay ile Şener takasında kulüpler anlaştı Tolgay Arslan-Şener Özbayraklı transfer için bir araya gelen yöneticiler, yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya vardı.

5 Trezeguet: G.Saray'a gitmek istiyorum Kasımpaşa'da Diagne'nin ardından Trezeguet de Galatasaray'a gitmek istediğini yönetime bildirdi. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürüyor.

6 Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu. Galatasaray, Hatayspor'la, Trabzonspor ise Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek.

7 Khabib ve McGregor'a men cezası Nevada Komisyonu, Khabib ile McGregor arasında yapılan UFC hafif sıklet unvan maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle her iki dövüşçüye de ağır cezalar verdi.

8 Şenol Güneş: Quaresma yüzde 90 gitti Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Quaresma'nın yüzde 90 ihtimalle takımdan ayrıldığını açıkladı. Güneş, Tolgay ve Vida hakkında da konuştu.

9 Emre Mor: Galatasaray benim çocukluk hayalim Celta Vigo'da tam 4 kez kadro dışı bırakılan Emre Mor, Galatasaray'a gelmek istiyor. Fatih Terim'le görüşen 21 yaşındaki futbolcu, son bir şans istedi.