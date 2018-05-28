İranlı kadınlar tribünlerde

A Milli Takımız ile Dünya Kupası'nda yer alacak olan İran Milli Takımı, hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Başakşehir Stadyumu'nda oyanan mücadeleye taraftarlarımızın yanı sıra, İranlı futbolseverler de ilgi göster.
İRANLI KADINLAR TRİBÜNLERDE
Bilindiği üzere İran'da kadınların stadyumda futbol maçı izlemesi yasak. Kadın seyirciler ülkelerindeki bazı maçlara erkek kılığına girerek gitmeye çalışıyor.
Ülkemizdeki mücadeleyi kaçırmak istemeyen İranlı kadın taraftarlar tribünlerdeki yerlerini alarak milli takımlarını destekledi.