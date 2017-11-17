İrfan Buz: F.Bahçe'yi geçtik sıra Trabzon'da

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Süper Lig'de bu hafta sonu deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maçtan iyi bir sonuçla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

SIRA TRABZONSPOR'DA

Futbolcuların, 19 Kasım Pazar günü oynanacak maça, milli takım arasını da iyi değerlendirerek özverili çalıştıklarını anlatan Buz, "Trabzonspor için de bizim için de çok önemli bir karşılaşma. İçeride iki maç kazandık ve bir de Fenerbahçe ile berabere kaldık. Fenerbahçe maçını geçtik şimdi Trabzonspor karşılaşmasına hazırlanıyoruz. Her müsabaka bizim için önemli." değerlendirmesini yaptı.

MAÇ MAÇ GİDİYORUZ

Ligdeki bütün takımların hesap içinde olduğunu vurgulayan Buz, "Önünüzdeki rakibi iyi analiz etmeniz gerekiyor. Karşılaşmada üç puan alabiliyorsanız alırsınız, olmadı bir puan da iyidir. İki hafta sonraki müsabakada şu kadar puanımız olacak, bu olmaz. O yüzden hep maç maç gidiyoruz. Kendimizi geliştirdiğimizde puanlar da gelecektir." diye konuştu.