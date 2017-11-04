Basın toplantısında konuşan Buz, maçın Fenerbahçe açısından da kendileri açısından da çok önemli olduğunu söyledi. Müsabakadan önce bir strateji belirlediklerini aktaran Buz, "Toparlama sürecindeyiz diye düşünüyorum. Konya maçında 1-0 kaybettik, ofansif anlamda iyi oynamamıştık ama çok talihsiz bir gol yemiştik. Burada onları değiştirmek istedik, farklı bir kadroyla çıktık. Baskın ve cesur oynamak istedik ve oyunu çirkinleştirmeden oynamak istediğimiz için, gerçekten futbolcu kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"2 PUAN KAYBETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

İlk devrede yakaladıkları pozisyonlara değinen Buz, "Golü çok erken yedik. Tabii ki bir puanı aldığımız için sevinçliyiz ama bizim iki puan kaybettiğimizi düşünüyorum. Ama her şeyden önce karakterli bir oyun sergiledik. Fenerbahçe'nin durumu da belli, onlar da sıkıntılı geldi. Sahada iyi bir cevap verdik diye düşünüyorum, yolumuza devam edeceğiz. Kadrolarımız aslında müsait ama eksikliklerimiz de var" diye konuştu.

İrfan Buz: Fenerbahçe'ye karşı 2 puan kaybettik VİDEO

"HAKEMLER KONUSUNDA KONUŞMAYACAĞIM"

Açıklama sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Buz, hakem ile ilgili ne düşündüğü sorulduğunda, hakemler hakkında konuşmak istemediğini belirterek, "Bugün bir iki pozisyonu görmek isterdim, bu konuda bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Teknik adam Buz, hakkında transfer konusunda 6 ay men aldığı yönünde iddialar olan Özer Hurmacı'nın durumuna ilişkin ise, "Eğer öyle bir durum varsa bizi çok üzecek, çünkü Özer Hurmacı bizim için çok önemli bir oyuncu" yanıtını verdi.