İrfan Can: Arda abi gibi La Liga'ya gideceğim

İrfan Can Kahveci, Başakşehir Kulübü'nün Youtube kanalına konuştu.

İşte o röportaj:

"Başakşehir'e ilk geldiğimde futbol olarak çok az bilgiye sahiptim. Bunları Apo Hoca ve Emre abi sayesinde biraz daha geliştirdim. Ve büyük yıldızlarla oynayarak kendimi daha da geliştirdim. Takımımızda Emre abi vardı. Onlardan hep bir şeyler öğrenmeye çalıştım."

"Gelecekte La Liga'da oynamak istiyorum. İspanya Ligi'nin bana daha uygun olduğunu düşünüyorum. Arda abimiz de orada oynadı, büyük işler başardı. Ben de onun gibi başarılar elde etmek istiyorum."

"Arda abi gerçekten futbol camiasında ender insanlardan birisidir. Çok iyi bir insan. Kardeşi gibi davranıyor herkese. Herkesin her sıkıntısıyla ilgileniyor. Tabii onunla da konuşuyorum İspanya Ligi'ni."

Soru: Örnek aldığın oyuncu var mı?

"Türk olarak herkesin örnek aldığı Emre abi vardı. Emre abiyi küçükken de izliyordum Inter'de Newcastle'da. Beraber de oynadık. Çok şey öğrendim ondan. Yabancı olarak küçükken Alex ve Ronaldinho'yu izlerdim. Bayılırdım ikisine de."