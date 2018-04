İrfan Can: Galatasaray'ı yeneceğiz

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek olan Medipol Başakşehir’de hazırlıklar sürerken, genç oyuncu İrfan Can Kahveci, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

G.SARAY'IN KAYBETMESİ BİZE AVANTAJ SAĞLADI

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği deplasmanında aldığı 1-0’lık mağlubiyetin kendilerine avantaj sağladığını ifade eden İrfan Can, "Aslında bu maçtan sonra avantajlı duruma geçebiliriz ama her şeyin bittiği bir maç değil. Bizim için her maç final. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Galatasaray’ın Gençlerbirliği’ne kaybetmesi tabii ki bize bir avantaj sağladı. Biz de kazanıp daha büyük avantaj sağlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

KAZANACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Genç futbolcu, sarı-kırmızılılar karşısında alınacak 1 puanın da kendileri açısından iyi olacağını vurgulayarak, “Çok bir stres yok heyecan var tabii ki sonuçta şampiyonluğa gidiyoruz. Her zamanki oyunumuz göstereceğiz. Bu sene nasıl oynadıysak o oyunu oynayacağız ve kazanacağımızı düşünüyorum. 1 puan da iyi ama biz her zaman kazanmak için oynuyoruz. Bu maça da kazanmak için çıkacağız. İlk maç çok farklı bir maçtı iyi geçti bizim açımızdan. Bu maçta iyi başlayıp iyi bitireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Öte yandan İrfan Can Kahveci, önceki gün takım arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yemekte maçla ilgili bir şey konuşmadıklarını ve kafa dağıtma amacıyla birlikte yemek yediklerini söyledi.