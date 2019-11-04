İrfan Can Kahveci en az 2 hafta yok

Başakşehir'de İrfan Can Kahve'nin sakatlığı, moralleri bozdu.

Alanyaspor'a karşı oynanan lig maçında sakatlanan oyuncunun, sahalardan ne kadar uzak kalacağı netlik kazandı.

Başakşehir'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Süper Lig'de Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkarılan futbolcumuz @irfankahveci'nin sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık ve kanama (ödem) tespit edilmiş olup, tedavi ve sahaya dönüş süresi en az 2 hafta olarak belirlenmiştir."