İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı

3MHK, Fırat Aydınus'u eğitime çağırmadı
PFDK'den 1 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fırat Aydınus, MHK'nin eğitimine çağrılmadı. TFF'nin bu tutumu Aydınus'un üzerinin çizildiği şeklinde yorumlandı.
4Fenerbahçe'den Hee-chan Hwang atağı
Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de Uzak Doğu'ya açılmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Hee-chan Hwang'ın peşine düştü.
5Messi'yi klonlamak mümkün
İspanyol Genetik Uzmanı Arcadi Navarro, Arjantinli Lionel Messi'yi birebir özellikleriyle klonlayabileceklerini açıkladı.
1Fenerbahçe'den Hee-chan Hwang atağı
Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de Uzak Doğu'ya açılmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Hee-chan Hwang'ın peşine düştü.
2Messi'yi klonlamak mümkün
İspanyol Genetik Uzmanı Arcadi Navarro, Arjantinli Lionel Messi'yi birebir özellikleriyle klonlayabileceklerini açıkladı.
3MHK, Fırat Aydınus'u eğitime çağırmadı
PFDK'den 1 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fırat Aydınus, MHK'nin eğitimine çağrılmadı. TFF'nin bu tutumu Aydınus'un üzerinin çizildiği şeklinde yorumlandı.