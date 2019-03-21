İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı

Ali Koç: Allah bu kötü günleri bir daha göstermesin

1 Fatih Terim'in avukatı: 6 değil 13 milyon istiyoruz Fatih Terim'in almaya hak kazandığı 6 milyon liralık tazminatı az bulan avukat Rezan Epözdemir, "Yargıtay 13 milyon liraya çıkarırsa, bu parayı da Çocuk Esirgeme Kurumu'na vereceğiz" dedi.

2 Fatih Terim, Bruma'yı istiyor Portekiz basını, Galatasaray'ın Leipzig'e sattığı Bruma'yı kiralamak istediğini yazdı.

3 MHK, Fırat Aydınus'u eğitime çağırmadı PFDK'den 1 ay hak mahrumiyeti cezası alan Fırat Aydınus, MHK'nin eğitimine çağrılmadı. TFF'nin bu tutumu Aydınus'un üzerinin çizildiği şeklinde yorumlandı.

4 Fenerbahçe'den Hee-chan Hwang atağı Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de Uzak Doğu'ya açılmayı planlıyor. Sarı-lacivertliler, Hamburg'da kiralık olarak forma giyen Hee-chan Hwang'ın peşine düştü.

5 Messi'yi klonlamak mümkün İspanyol Genetik Uzmanı Arcadi Navarro, Arjantinli Lionel Messi'yi birebir özellikleriyle klonlayabileceklerini açıkladı.

6 Soldado Ersun Yanal'a minnettar Fenerbahçeli futbolcu Soldado, "Ersun hocamız bana hayat verdi. Sahada oynadığımız oyundan keyif alıyorum" dedi.

7 Fatih Terim tazminatını Çocuk Esirgeme'ye bağışlayacak Fatih Terim’in vukatı Rezan Epözdemir, tecrübeli teknik adamın TFF'den kazandığı tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlayacağını açıkladı.

8 TFF, Japonların derbi gündüz oynansın teklifini reddetti Japonların TFF'ye Galatasaray-Beşiktaş derbisinin gündüz oynanması yönünde yaptığı teklif kabul edilmedi. Dev maç 5 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

9 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 5 haftalık maç programını açıkladı. Şampiyonluk yolundaki kritik maçlar ve derbilerin tarihleri de belli oldu.