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İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım kampında sakatlanan Başakşehirli İrfan Can Kahveci, kadrodan çıkarıldı.

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İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım kampında sakatlanan Başakşehirli İrfan Can Kahveci, kadrodan çıkarıldı.

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