İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'ye gitmek istiyor

Fenerbahçe'nin gündemindeki İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takıma transfer olmak için izin istedi.

TRANSFER OLMAK İSTİYOR

Başakşehir'in 23 yaşındaki milli futbolcusu, Fenerbahçe'de oynamak istiyor. Başkan Göksel Gümüşdağ ve teknik direktör Okan Burak'la görüşen 24 yaşındaki merkez orta saha, "Fenerbahçe'de oynamak istiyorum. Bana kolaylık gösterin" talebinde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nden elenen İstanbul ekibi Fenerbahçe'yle yeniden pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor.

Daha önce Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci için 9 milyon euro isteyen Göksel Gümüşdağ, Ali Koç'la bir araya gelerek yeniden görüşecek.

Transfer döneminin bitimine 2 haftalık bir süre kalırken, Fenerbahçe daha önce görüştüğü isimlerden sonuç alamadı ve yeniden Başakşehirli futbolculara yöneldi.

Ersun Yanal'ın önceliği İrfan Can Kahveci ancak anlaşma sağlanırsa hem Mahmut hem de İrfan kadroya katılacak.