İrfan Can Kahveci West Ham United'a önerildi

Süper Lig'in lideri Başakşehir'de iyi bir performans gösteren İrfan Can Kahveci, Avrupa'nın yolunu tutabilir.

Turuncu-lacivertlilerin 23 yaşındaki orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, henüz yaz transfer dönemi gelmeden Avrupalıların ilgisini çekti.

WEST HAM UNİTED'A ÖNERİLDİ

Ada menşeili oyuncu izleme ve önerme sitesi Soccer Souls'un milli futbolcuyla ilgili yayımladığı son makale başarılı futbolcuyla ilgili.

Site, İrfan Can'ı gelecek yaz kadrosunu iyi bir orta saha oyuncusuyla güçlendirmek isteyen West Ham United'a önerdi.

EN PARLAK YETENEKLERİNDEN BİRİ

Makalede milli futbolcudan "Türkiye'nin en parlak genç yeteneklerinden biri" olarak bahsedilirken İrfan Can'ın Declan Rice ile birlikte orta alanda çok iyi bir ikili oluşturabileceği yorumu yapıldı.

Öte yandan devre arası transfer döneminde Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe başarılı futbolcuyu transfer etmek istemiş ancak Başakşehir, sarı-lacivetlilerin teklifini geri çevirmişti.

Bu sezon 28 maçta boy gösteren ve Başakşehir'in vazgeçilmezleri arasında yer alan milli futbolcu, takımına 4 gol ve 5 asistlik bir katkıda bulundu.