İrfan Can: Ne yapalım, futbolu özledik

Koronavirüs salgını nedeniyle sporcular antrenmanlarını evlerinde gerçekleştirmek ve daha fazla zaman geçirmek zorunda kalıyorlar.

Haliyle bu durum sosyal medyaya da yansıyor. Son olarak gündeme gelen isimlerden biri de İrfan Can Kahveci oldu.

''EVDE PEÇETEYLE YAPIYORUZ''

Başakşehir'in ve milli takımımızın futbolcusu İrfan Can Kahveci, bir sosyal medya kullanıcısının kendisi hakkında yazdığı, "İrfan Can, tuvalet kağıdına vurur gibi yapip yana çekiyordur" yorumuna yanıt verdi.

24 yaşındaki başarılı futbolcu kişisel hesabından, "Ne yapalım özledik peçeteyle yapıyoruz artık evde" ifadelerini kullandı.